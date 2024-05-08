Трагедія сталася 5 травня на території Саксаганського ТЦК. Сьогодні, 8 травня, родина раптово померлого військовозобов'язаного прибула на опізнання до місцевого моргу.

Дивіться також У Запорізькій ОВА розповіли, як росіяни посилюють мобілізацію на окупованих територіях

Синці і кров на ребрах

Мати загиблого чоловіка розповіла, що востаннє бачила сина Артема увечері 5-ого травня, коли привезла йому особисті речі.

Жінка розповідає, що помітила слабкий стан сина. У нього були побиті губи. На розпитування про те, що сталося, чоловік не відповів.

За словами матері, її 44-річний син пройшов ВЛК і готувався до відправки у навчальний центр.

Пані Тетяна каже, що має багато питань. Їй незрозуміло, чому Артема забрали до ТЦК вночі без документів і тримали під вартою озброєні працівники ТЦК, чому відправили саме в Саксаганський ТЦК, якщо він прописаний в іншому районі.

Також жінку дивує той факт, що ні ТЦК, ні поліція не повідомили про смерть сина. Це зробила ритуальна служба.

Я хочу переконатись, що це дійсно мій син. Я хочу побачити: це була природна смерть чи убивство,

– заявила Тетяна Зайцева.

На опізнання пішла сестра померлого Оксана. За її словами, на тілі були численні забої та синці.

У нього розбита губа, синці і кров на ребрах, на спині під лопаткою, ногах, руках,

– розповідає жінка.

Матір Артема каже, що хоче відшукати справжню причину загибелі сина.

Смерть у військкоматі: що відомо