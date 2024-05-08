Трагедія сталася 5 травня на території Саксаганського ТЦК. Сьогодні, 8 травня, родина раптово померлого військовозобов'язаного прибула на опізнання до місцевого моргу.
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Синці і кров на ребрах
Мати загиблого чоловіка розповіла, що востаннє бачила сина Артема увечері 5-ого травня, коли привезла йому особисті речі.
Жінка розповідає, що помітила слабкий стан сина. У нього були побиті губи. На розпитування про те, що сталося, чоловік не відповів.
За словами матері, її 44-річний син пройшов ВЛК і готувався до відправки у навчальний центр.
Пані Тетяна каже, що має багато питань. Їй незрозуміло, чому Артема забрали до ТЦК вночі без документів і тримали під вартою озброєні працівники ТЦК, чому відправили саме в Саксаганський ТЦК, якщо він прописаний в іншому районі.
Також жінку дивує той факт, що ні ТЦК, ні поліція не повідомили про смерть сина. Це зробила ритуальна служба.
Я хочу переконатись, що це дійсно мій син. Я хочу побачити: це була природна смерть чи убивство,
– заявила Тетяна Зайцева.
На опізнання пішла сестра померлого Оксана. За її словами, на тілі були численні забої та синці.
У нього розбита губа, синці і кров на ребрах, на спині під лопаткою, ногах, руках,
– розповідає жінка.
Матір Артема каже, що хоче відшукати справжню причину загибелі сина.
Смерть у військкоматі: що відомо
- У Дніпропетровському обласному ТЦК розповіли, що на території Саксаганського військкомату Кривого Рогу 5 травня помер військовозобов'язаний. У нього стався епілептичний напад.
- Працівники ТЦК негайно викликали швидку, до прибуття якої надавали чоловіку домедичну допомогу.
- Однак, на жаль, врятувати його не вдалося.
- Співробітники поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу.
- Втім, донька, матір та дружина – в цю версію не вірять. Вони припускають, що чоловіка могли побити.
- Прокурори вже розпочали кримінальне провадження щодо цього інциденту.
- Слідство має встановити, чи могла загибель чоловіка стати наслідком ймовірного перевищення службових повноважень працівниками Саксаганського РТЦК та СП.