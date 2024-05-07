Слідство у межах цього провадження має дослідити, чи могла загибель чоловіка стати наслідком ймовірного перевищення службових повноважень працівниками Саксаганського РТЦК та СП.
До теми У ТЦК в Кривому Розі раптово помер військовозобов'язаний: що відомо
Щодо загибелі чоловіка у ТЦК відкрили провадження
У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону зазначили, що у межах провадження вже сплановано проведення першочергових слідчих дій та призначено судові експертизи. Провадження стосується можливого перевищення службовими особами Саксаганського РТЦК та СП міста Кривий Ріг службових повноважень, що призвело до смерті мобілізованого.
У разі доведення провини у судовому порядку працівникам РТЦК та СП загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.
Спеціальна прокуратура підкреслила, що слідство все ще триває. Наразі розслідування проводять слідчі третього слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Полтаві. Хоча територіальне управління розташоване у Полтаві, варто зазначити, що група, яка веде розслідування, базується у Дніпрі.
У Кривому Розі чоловік помер у ТЦК
- У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП розповіли, що 5 травня на території Саксаганського ТЦК та СП у Кривому Розі помер військовозобов'язаний. У військкоматі заявили, що у чоловіка трапився епілептичний напад.
- За даними ТЦК та СП, після інциденту була негайно викликана швидка медична допомога, до прибуття якої військовозобов'язаному надавалась домедична допомога. Співробітники поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу.
- Водночас рідні загиблого, – донька, матір та дружина – в цю версію не вірять. Зокрема, вони кажуть, що чоловіка могли побити. Тим часом у ТЦК та СП закликали утриматись від емоційних і неперевірених заяв та суджень.