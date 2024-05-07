Следствие в рамках этого производства должно исследовать, могла ли гибель мужчины стать следствием вероятного превышения служебных полномочий работниками Саксаганского РТЦК и СП.

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Относительно гибели мужчины в ТЦК открыли производство

В Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона отметили, что в рамках производства уже спланировано проведение первоочередных следственных действий и назначены судебные экспертизы. Производство касается возможного превышения должностными лицами Саксаганского РТЦК и СП города Кривой Рог служебных полномочий, что привело к смерти мобилизованного.

В случае доказательства вины в судебном порядке работникам РТЦК и СП грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Специальная прокуратура подчеркнула, что следствие все еще продолжается. Сейчас расследование проводят следователи третьего следственного управления территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве. Хотя территориальное управление расположено в Полтаве, стоит отметить, что группа, которая ведет расследование, базируется в Днепре.

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В Кривом Роге мужчина умер в ТЦК