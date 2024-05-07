Следствие в рамках этого производства должно исследовать, могла ли гибель мужчины стать следствием вероятного превышения служебных полномочий работниками Саксаганского РТЦК и СП.
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Относительно гибели мужчины в ТЦК открыли производство
В Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона отметили, что в рамках производства уже спланировано проведение первоочередных следственных действий и назначены судебные экспертизы. Производство касается возможного превышения должностными лицами Саксаганского РТЦК и СП города Кривой Рог служебных полномочий, что привело к смерти мобилизованного.
В случае доказательства вины в судебном порядке работникам РТЦК и СП грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
Специальная прокуратура подчеркнула, что следствие все еще продолжается. Сейчас расследование проводят следователи третьего следственного управления территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве. Хотя территориальное управление расположено в Полтаве, стоит отметить, что группа, которая ведет расследование, базируется в Днепре.
В Кривом Роге мужчина умер в ТЦК
- В Днепропетровском областном ТЦК и СП рассказали, что 5 мая на территории Саксаганского ТЦК и СП в Кривом Роге умер военнообязанный. В военкомате заявили, что у мужчины случился эпилептический приступ.
- По данным ТЦК и СП, после инцидента была немедленно вызвана скорая медицинская помощь, до прибытия которой военнообязанному оказывалась домедицинская помощь. Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, констатировали биологическую смерть без признаков физического воздействия.
- В то же время родные погибшего, – дочь, мать и жена – в эту версию не верят. В частности, они говорят, что мужчину могли избить. Между тем в ТЦК и СП призвали воздержаться от эмоциональных и непроверенных заявлений и суждений.