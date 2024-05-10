Про це журналістам розповіла мати померлого. Тетяна Зайцева поскаржилася, що справа просувається дуже повільно, навіть разом з адвокатом.

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"У мене враження, ніби нам перекривають усі дороги"

У мене враження, ніби нам перекривають усі дороги, перешкоджають слідству. Справа просувається дуже повільно, навіть разом з адвокатом. Затягують з висновком,

– заявила жінка.

За словами Тетяни Зайцевої, слідчий, що працює над справою, повідомив їй, що сина забрали правоохоронці під час сімейного скандалу.

"В ДБР мені повідомили, що його забрали з сімейного скандалу. Я кажу: "Ви хочете сказати, що це дружина його так побила?". Його забрала поліція, але як він опинився в ТЦК — питання", — розповіла мати померлого.

Співмешканка чоловіка зазначила, що скандалу не було. За словами жінки, вранці прийшли правоохоронці й забрали чоловіка для уточнення даних. Після цього з ним зник зв'язок.

"У нього був вимкнений телефон. Сказав, що розрядився, але коли нам його видавали, то телефон був повністю заряджений. Значить йому наказали вимкнути його після нашої першої зустрічі або взагалі вилучили", — розповіла Тетяна Зайцева.

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