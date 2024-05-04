Местный журналист Виктор Глагола написал, что ромы пришли под помещение ТЦК из-за того, что утром 3 мая представители военкомата хотели мобилизовать их односельчанина. Ромы заявили, что он болен и не может быть мобилизованным.

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Что известно о конфликте между ТЦК и ромами

Вчера (3 мая – 24 Канал) вечером у входа на территорию Виноградовского территориального центра комплектования и социальной поддержки собралась группа людей, ориентировочно 10 человек, которые нарушали общественный порядок и совершали хулиганские действия,

– заявили в полиции Виноградова.

Виктор Глагола написал, что в городе Виноградов Закарпатской области группа ромов из села Онок Береговского района заблокировала выезд из местного ТЦК. В знак протеста они принесли в помещение ТЦК шины и подвозили поврежденные авто.

Что происходило в Виноградове возле помещения ТЦК и СП: смотрите видео

По данным правоохранителей:

полиция, которая прибыла на место происшествия, установила, что ромы у ТЦК выражали недовольство из-за мобилизации двух их товарищей,

участники конфликта пытались силой открыть входные ворота,

тогда работники ТЦК и СП выполнили предупредительные выстрелы в воздух.

На месте происшествия обеспечивали общественный порядок несколько экипажей полиции. Никто из присутствующих в результате хулиганских действий не пострадал. Сейчас конфликт по данному поводу исчерпан,

– объяснили правоохранители.

Они открыли уголовное дело по факту конфликта с работниками ТЦК и СП. Дело открыли по факту хулиганства.

Что происходило на Закарпатье: смотрите видео

Работники полиции действиям каждого из участников дадут правовую оценку. Правоохранители заявили, что виновным в совершении хулиганства грозит заключение на срок от 3 до 7 лет.

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