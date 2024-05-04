Місцевий журналіст Віктор Глагола написав, що роми прийшли під приміщення ТЦК через те, що вранці 3 травня представники військкомату хотіли мобілізувати їхнього односельця. Роми заявили, що він хворий та не може бути мобілізованим.

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Що відомо про конфлікт між ТЦК та ромами

Вчора (3 травня – 24 Канал) ввечері біля входу на територію Виноградівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки зібралася група людей, орієнтовно 10 осіб, які порушували публічний порядок та вчиняли хуліганські дії,

– заявили у поліції Виноградова.

Віктор Глагола написав, що у місті Виноградів Закарпатської області група ромів з села Онок Берегівського району заблокувала виїзд з місцевого ТЦК. На знак протесту вони принесли до приміщення ТЦК шини та підвозили пошкоджені авто.

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За даними правоохоронців:

поліція, яка прибула на місце події, встановила, що роми біля ТЦК висловлювали невдоволення через мобілізацію двох їхніх товаришів,

учасники конфлікту намагалися силою відчинити вхідні ворота,

тоді працівники ТЦК та СП виконали попереджувальні постріли у повітря.

На місці події забезпечували публічний порядок кілька екіпажів поліції. Ніхто з присутніх внаслідок хуліганських дій не постраждав. Наразі конфлікт з даного приводу вичерпано,

– пояснили правоохоронці.

Вони відкрили кримінальну справу за фактом конфлікту з працівниками ТЦК та СП. Справу відкрили за фактом хуліганства.

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Працівники поліції діям кожного з учасників нададуть правову оцінку. Правоохоронці заявили, що винним у вчиненні хуліганства загрожує ув'язнення терміном від 3 до 7 років.

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