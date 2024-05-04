Місцевий журналіст Віктор Глагола написав, що роми прийшли під приміщення ТЦК через те, що вранці 3 травня представники військкомату хотіли мобілізувати їхнього односельця. Роми заявили, що він хворий та не може бути мобілізованим.
Дивіться також У Генштабі вказали, коли обов'язково потрібно проходити ВЛК
Що відомо про конфлікт між ТЦК та ромами
Вчора (3 травня – 24 Канал) ввечері біля входу на територію Виноградівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки зібралася група людей, орієнтовно 10 осіб, які порушували публічний порядок та вчиняли хуліганські дії,
– заявили у поліції Виноградова.
Віктор Глагола написав, що у місті Виноградів Закарпатської області група ромів з села Онок Берегівського району заблокувала виїзд з місцевого ТЦК. На знак протесту вони принесли до приміщення ТЦК шини та підвозили пошкоджені авто.
Що відбувалось у Виноградові біля приміщення ТЦК та СП: дивіться відео
За даними правоохоронців:
- поліція, яка прибула на місце події, встановила, що роми біля ТЦК висловлювали невдоволення через мобілізацію двох їхніх товаришів,
- учасники конфлікту намагалися силою відчинити вхідні ворота,
- тоді працівники ТЦК та СП виконали попереджувальні постріли у повітря.
На місці події забезпечували публічний порядок кілька екіпажів поліції. Ніхто з присутніх внаслідок хуліганських дій не постраждав. Наразі конфлікт з даного приводу вичерпано,
– пояснили правоохоронці.
Вони відкрили кримінальну справу за фактом конфлікту з працівниками ТЦК та СП. Справу відкрили за фактом хуліганства.
Що відбувалось на Закарпатті: дивіться відео
Працівники поліції діям кожного з учасників нададуть правову оцінку. Правоохоронці заявили, що винним у вчиненні хуліганства загрожує ув'язнення терміном від 3 до 7 років.
На Закарпатті помер мобілізований
- На Закарпатті дорогою у навчальний центр помер мобілізований. У чоловіка стався епілептичний приступ, його не змогли врятувати.
- У ТЦК та СП розповіли, що офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу та викликав швидку, проте мобілізованого врятувати не змогли. Чоловік помер.
- В Закарпатському ОТЦК та СП заявили, що проведуть службову перевірку та висловили співчуття рідним. Детальніше про трагедію читайте за посиланням.