Місцевий журналіст Віктор Глагола написав, що роми прийшли під приміщення ТЦК через те, що вранці 3 травня представники військкомату хотіли мобілізувати їхнього односельця. Роми заявили, що він хворий та не може бути мобілізованим.

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Що відомо про конфлікт між ТЦК та ромами

Вчора (3 травня – 24 Канал) ввечері біля входу на територію Виноградівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки зібралася група людей, орієнтовно 10 осіб, які порушували публічний порядок та вчиняли хуліганські дії,
– заявили у поліції Виноградова.

Віктор Глагола написав, що у місті Виноградів Закарпатської області група ромів з села Онок Берегівського району заблокувала виїзд з місцевого ТЦК. На знак протесту вони принесли до приміщення ТЦК шини та підвозили пошкоджені авто.

Що відбувалось у Виноградові біля приміщення ТЦК та СП: дивіться відео

За даними правоохоронців:

  • поліція, яка прибула на місце події, встановила, що роми біля ТЦК висловлювали невдоволення через мобілізацію двох їхніх товаришів,
  • учасники конфлікту намагалися силою відчинити вхідні ворота,
  • тоді працівники ТЦК та СП виконали попереджувальні постріли у повітря.

На місці події забезпечували публічний порядок кілька екіпажів поліції. Ніхто з присутніх внаслідок хуліганських дій не постраждав. Наразі конфлікт з даного приводу вичерпано,
– пояснили правоохоронці.

Вони відкрили кримінальну справу за фактом конфлікту з працівниками ТЦК та СП. Справу відкрили за фактом хуліганства.

Що відбувалось на Закарпатті: дивіться відео

Працівники поліції діям кожного з учасників нададуть правову оцінку. Правоохоронці заявили, що винним у вчиненні хуліганства загрожує ув'язнення терміном від 3 до 7 років.

На Закарпатті помер мобілізований

  • На Закарпатті дорогою у навчальний центр помер мобілізований. У чоловіка стався епілептичний приступ, його не змогли врятувати.
  • У ТЦК та СП розповіли, що офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу та викликав швидку, проте мобілізованого врятувати не змогли. Чоловік помер.
  • В Закарпатському ОТЦК та СП заявили, що проведуть службову перевірку та висловили співчуття рідним. Детальніше про трагедію читайте за посиланням.