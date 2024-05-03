Представник Генерального штабу ЗСУ, полковник Юрій Глущенко, зазначив, що за рік стан здоров'я людини може суттєво змінитися.

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Чому важливо регулярно проходити ВЛК

Юрій Глущенко наголосив, що ВЛК необхідно проходити раз на рік. Фактично, щорічно комісія переглядає придатність людини до військової служби.

У людини за рік можуть статися суттєві зміни у стані здоров'я. Можливо, потрібно буде десь пролікуватися. За рік людина може отримати травму, захворіти, не дай Боже, на серйозні захворювання. Тому зверненням до ВЛК або підтверджується придатність до військової служби, або виноситься інше рішення,

– повідомив він.

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Чи потрібно проходити ВЛК після оновлення даних

Глущенко розповів, що після оновлення даних військовозобовʼязаний отримає запрошення на ВЛК.

На цей момент питання стоїть виключно в оновленні даних. Якщо пан Віктор буде запрошений на ВЛК відповідною повісткою, він прийде і пройде ВЛК. Питання стоїть про оновлення даних, наголошую на цьому,

– зазначив він.

Водночас він підкреслив, що наразі не стоїть завдання, щоб автоматично всі, хто оновлюють дані, отримують направлення на проходження ВЛК.

Це рішення прийматиме ТЦК, виходячи з оновленої інформації й наявності тих завдань, які перед ним стоять.