Представитель Генерального штаба ВСУ, полковник Юрий Глущенко, отметил, что за год состояние здоровья человека может существенно измениться.

Смотрите также Мобилизация в Украине: надо ли идти в ТЦК после 18 мая, если уже обновил данные

Почему важно регулярно проходить ВВК

Юрий Глущенко отметил, что ВВК необходимо проходить раз в год. Фактически, ежегодно комиссия пересматривает пригодность человека к военной службе.

У человека за год могут произойти существенные изменения в состоянии здоровья. Возможно, нужно будет где-то пролечиться. За год человек может получить травму, заболеть, не дай Бог, серьезными заболеваниями. Поэтому обращением в ВВК или подтверждается пригодность к военной службе, или выносится другое решение,

– сообщил он.

Смотрите также Могут ли мужчины отказаться от ВВК: юрист дала четкий ответ

Нужно ли проходить ВВК после обновления данных

Глущенко рассказал, что после обновления данных военнообязанный получит приглашение на ВВК.

На данный момент вопрос стоит исключительно в обновлении данных. Если господин Виктор будет приглашен на ВВК соответствующей повесткой, он придет и пройдет ВВК. Вопрос стоит об обновлении данных, подчеркиваю это,

– отметил он.

В то же время он подчеркнул, что пока не стоит задача, чтобы автоматически все, кто обновляют данные, получают направление на прохождение ВВК.

Это решение будет принимать ТЦК, исходя из обновленной информации и наличия тех задач, которые перед ним стоят.