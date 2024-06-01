В сети появилась информация о том, что в Одессе мобилизовали мужчину с олигофренией и пороками сердца. Его якобы задержали и доставили в ТЦК 30 мая.

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В ТЦК прокомментировали инцидент

В Одесском областном ТЦК объяснили, что граждане с диагнозом "олигофрения легкой степени" действительно могут быть признаны годными к военной службе в тыловых частях обеспечения. Это подтверждается действующими нормативными актами, в частности приказом Минобороны.

Однако, в этом случае важно учесть, что никаких медицинских документов, подтверждающих диагноз парня, не было предоставлено ни представителям Киевского РТЦК и СП Одессы, ни членам военно-врачебной комиссии,

– добавляют в ТЦК.

Также в пресс-службе отметили, что парень прошел военно-врачебную комиссию согласно установленному порядку и был определен годным к прохождению службы. По словам ТЦК, процедуры происходили в соответствии с законодательством.

Важно! Граждане должны постоянно иметь с собой военно-учетные документы, которые удостоверяют наличие болезней или других причин, которые могут быть основанием для освобождения от мобилизации. Отсутствие таких документов может привести к недоразумениям и непредсказуемым ситуациям.

В Одесском ТЦК подытожили, что в этом конкретном случае действия военнослужащих были в пределах правового поля, а сама процедура проведения медицинского осмотра соответствовала установленным требованиям.

В Черкасской области во двор работника ТЦК бросили взрывчатку

В Черкасском областном ТЦК сообщили, что 30 мая в поселке Катеринополь неизвестные лица бросили взрывное устройство, которое вызвало взрыв во дворе дома сержанта ВСУ. Там отметили, что, к счастью, члены семьи не пострадали.

В ТЦК отметили, что военнослужащий стал на защиту Украины с началом полномасштабного вторжения, сын также защищает страну на фронте, а дочь потеряла на войне мужа. Там добавили, что правоохранительные органы были оперативно проинформированы об этом случае.