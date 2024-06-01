В мережі з'явилася інформація про те, що в Одесі мобілізували чоловіка з олігофренією та вадами серця. Його нібито затримали та доставили до ТЦК 30 травня.

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В ТЦК прокоментували інцидент

В Одеському обласному ТЦК пояснили, що громадяни з діагнозом "олігофренія легкого ступеня" дійсно можуть бути визнані придатними до військової служби у тилових частинах забезпечення. Це підтверджується чинними нормативними актами, зокрема наказом Міноборони.

Однак, в цьому випадку важливо врахувати, що жодних медичних документів, які підтверджують діагноз хлопця, не було надано ані представникам Київського РТЦК та СП Одеси, ані членам військово-лікарської комісії,

– додають в ТЦК.

Також в пресслужбі зазначили, що хлопець пройшов військово-лікарську комісію згідно з установленим порядком і був визначений придатним до проходження служби. За словами ТЦК, процедури відбувалися відповідно до законодавства.

Важливо! Громадяни повинні постійно мати з собою військово-облікові документи, які засвідчують наявність хвороб чи інших причин, що можуть бути підставою для звільнення від мобілізації. Відсутність таких документів може призвести до непорозумінь та непередбачуваних ситуацій.

В Одеському ТЦК підсумували, що у цьому конкретному випадку дії військовослужбовців були в межах правового поля, а сама процедура проведення медичного огляду відповідала встановленим вимогам.

На Черкащині у двір працівника ТЦК кинули вибухівку

У Черкаському обласному ТЦК повідомили, що 30 травня у селищі Катеринопіль невідомі особи кинули вибуховий пристрій, який спричинив вибух на подвір’ї будинку сержанта ЗСУ. Там зазначили, що, на щастя, члени сім’ї не постраждали.

У ТЦК зазначили, що військовослужбовець став на захист України з початком повномасштабного вторгнення, син також захищає країну на фронті, а дочка втратила на війні чоловіка. Там додали, що правоохоронні органи були оперативно проінформовані про цей випадок.