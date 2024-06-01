Про це повідомили у Черкаському обласному ТЦК. Там розповіли деталі ситуації.
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У двір будинку працівника ТЦК кинули вибухівку
У Черкаському обласному ТЦК повідомили, що 30 травня у селищі Катеринопіль невідомі особи кинули вибуховий пристрій, який спричинив вибух на подвір’ї будинку сержанта ЗСУ.
Там зазначили, що, на щастя, члени сім’ї не постраждали.
У ТЦК зазначили, що військовослужбовець став на захист України з початком повномасштабного вторгнення, син також захищає країну на фронті, а дочка втратила на війні чоловіка. Там додали, що правоохоронні органи були оперативно проінформовані про цей випадок.
"Звертаємо увагу суспільства на те, що цей неприпустимий випадок стався на тлі ганебної інформаційної кампанії з метою дискредитації військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і Сил оборони України", – додали у ТЦК.
Напад на працівника ТЦК в Чернівцях: коротко
- На Буковині чоловік напав на представників ТЦК, використавши проти них газовий балончик.
- Внаслідок нападу постраждав військовослужбовець, якого перевели до ТЦК та СП з бойової бригади після важкого поранення.
- Відомо, що інцидент стався 31 травня в селі Черепківці. Повідомляється, що коли представники ТЦК та СП роздавали повістки, військовозобов'язаний цивільний чоловік розпилив на них газовий балончик Також відомо, що нападник чинив опір та був затриманий до приїзду представників поліції.
- Повідомляється, що один з військовослужбовців ТЦК та СП отримав хімічні опіки очей та дихальних шляхів. Йому надали необхідну медичну допомогу та госпіталізували до лікарні.