Внаслідок нападу постраждав військовослужбовець, якого перевели до ТЦК та СП з бойової бригади після важкого поранення.

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Подробиці інциденту

Подія трапилась 31 травня в селі Черепківці. Повідомляється, що коли представники ТЦК та СП роздавали повістки, військовозобов'язаний цивільний чоловік розпилив на них газовий балончик. Його затримали на місці.

Нападник чинив опір та був затриманий до приїзду представників поліції,

– повідомили у ТЦК та СП.

Постраждав військовий, який захищав країну

Повідомляється, що один з військовослужбовців ТЦК та СП отримав хімічні опіки очей та дихальних шляхів. Йому надали необхідну медичну допомогу та госпіталізували до лікарні.

У Центрі наголосили, що постраждалий є захисником України. Це військовослужбовець, якого перевели до ТЦК та СП після важкого поранення з бойової бригади.

До слова, за перешкоджання роботі військовослужбовців ТЦК та СП, відповідно до Кримінального кодексу, можна отримати від 5 до 8 років за ґратами. Про це сказано в статті "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період".

Крім цього, правоохоронці ще повинні кваліфікувати використання газового балончика проти представника ТЦК.

Це не перший подібний випадок на Буковині