Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України в понеділок, 10 червня. Там також розповіли, хто організував діяльність цієї озброєної банди.

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На Полтавщині затримали банду, яка готувала вбивство поліцейського та депутата

В Національній поліції розповіли, що крім цього, довели причетність 7 фігурантів до вбивства жителя Кременчука та замаху на ще одного місцевого мешканця. Там додали, що обвинувачені "спеціалізувалися" на вимаганні неіснуючих боргів з громадян.

За даними правоохоронців, організував діяльність озброєної банди 48-річний кримінальний авторитет. Як зазначається, одним із учасників став 22-річний рідний син лідера, який і повинен був скоїти вбивство.

"На початку лютого 2024 року поліцейські знешкодили діяльність банди та затримали її учасників", – зазначили в Нацполіції.



У Полтавській області затримали озброєну банду / Фото Національної поліції



На Полтавщині озброєна банда готувала вбивство поліцейського та місцевого депутата / Фото Національної поліції



В Полтавській області затримали банду, яка готували вбивство поліцейського та депутата / Фото Національної поліції

Також в поліції оприлюднили кадри затримання зловмисників.

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