ДТП произошло вечером 9 июня на пешеходном переходе вблизи торгового центра "Ривьера". По меньшей мере 6 человек обращались за помощью к медикам.
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Водитель был пьян
В полиции поздно вечером 9 июня сообщили детали жуткой аварии. Так, ДТП произошло около 18:00 в селе Фонтанка. По предварительным данным, 34-летний водитель легковушки BMW убегал от патрульных полицейских и на одном из перекрестков въехал в Ford. После этого мужчина наехал еще на 3 женщин, которые в это время переходили дорогу по пешеходному переходу.
Кроме того, у виновника ДТП чувствовался запах алкоголя из ротовой полости. Правоохранители взяли у него биологические образцы, чтобы провести экспертизу.
В результате аварии, к сожалению, есть пострадавшие. Так, водитель BMW и пешеходы с различными телесными повреждениями были госпитализированы. Однако в полиции не уточнили, сколько людей пострадало. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает.
Также известно, что от госпитализации отказались 2 женщины, а водитель Ford – не пострадал.
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Мужчина и раньше нарушал ПДД
Следователи также сообщили, что мужчина не имел права управлять автомобилем соответствующей категории. Так, водитель BMW уже привлекался к ответственности также по статье 126 – управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов.
Более того, водитель BMW привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение, а также к уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством и кражу.
После установления всех обстоятельств происшествия этой аварии будет предоставлена правовая квалификация.
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