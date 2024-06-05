Авария произошла около 11:00 на перекрестке улицы Химической и проспекта Черновола. Именно там произошло столкновение трех автомобилей – Toyota RAV4, Škoda Octavia и Renault Duster.
Смотрите также В КГГА разоблачили схему поборов с автоперевозчиков: чиновнику сообщили о подозрении
Машина перевернулась на крышу
Как отмечают львовские правоохранители, авто Renault Duster принадлежало полицейским. В результате ДТП автомобиль перевернулся на крышу. В телеграмм – каналах появились кадры, на которых видно перевернутую машину, возле которой помощь оказывают одному из раненых сотрудников полиции.
Пострадавшему полицейскому оказывают помощь: смотрите видео
ДТП с участием автомобиля полиции во Львове: видео соцсети
По сообщению местных СМИ, предварительно, в аварии могли пострадать семь человек, среди них – четверо правоохранителей, супруги из второго авто и женщина из третьей машины.
Авария на перекрестке улиц во Львове: смотрите видео
Сейчас еще устанавливаются обстоятельства ДТП. После их выяснения события будет предоставлена правовая квалификация.
Аварии и ДТП: последние случаи
- 11 мая, около 12:00, на объездной дороге города Винница столкнулись три легковушки.
- В результате ДТП на месте погибли трое полицейских Белоцерковского райуправления полиции. Еще одного правоохранителя госпитализировали. В другом авто находились водитель, его жена и несовершеннолетний ребенок. Всех троих доставили в больницу. Третий автомобиль отделался механическими повреждениями. Следователи начали расследование по факту нарушения правил ПДД или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.
- 4 июня в Винницкой области перевернулся микроавтобус с детьми. В салоне находились дети в возрасте от 7 до 17 лет и 5 взрослых. Группа возвращалась с экскурсии. Предварительно, 46-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением. За рулем он находился в трезвом состоянии. Известно, что пострадали двое взрослых, а также 5 подростков в возрасте 16 и 17 лет, одного из них госпитализировали. Водителю грозит до 3 лет лишения свободы.