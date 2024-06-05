Инцидент произошел на улице Ивана Франко, в центре Львова. Именно там внимание правоохранителей привлек BMW, который пренебрег сразу двумя правила дорожного движения.

Смотрите также Смертельное столкновение с автомобилем: чемпион Шотландии по боксу погиб в результате ужасного ДТП

Дети за рулем

Так, полиция остановила автомобиль после того, как тот нарушил требования дорожного знака 3.21 "Въезд запрещен" и совершил движение по полосе для общественного транспорта. Выяснив, что автомобилем управлял 14-летний парень, полицейские вызвали на место происшествия отца подростка и составили на него протокол по факту совершения несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет административного правонарушения.

Следует отметить, что не впервые по улицам Львова разъезжают несовершеннолетние. В начале апреля в сеть попало видео, на котором видно, что за рулем легковушки находится 9-летняя девочка. Ребенок самостоятельно управляет автомобилем, а отец тем временем сидит на соседнем кресле и снимает видео. Ни мужчина, ни девочка не пристегнуты ремнями безопасности. Зато нарушитель с гордостью говорит, что гордится своей дочерью и предсказывает ей будущий успех на гонках.

17-летняя девушка сбила насмерть ребенка

На Закарпатье Volkswagen, за рулем которого находилась 17-летняя водитель, совершил наезд на 13-летнюю девочку. В результате полученных травм ребенок скончался.

Трагедия случилась 25 мая около 11:00 в селе Руська Мокра. По данным следствия, водитель не учла дорожную обстановку и наехала на девочку, которая внезапно выбежала из домохозяйства на проезжую часть дороги.

Известно, что на момент аварии девушка была трезвой, однако она не имела прав. И неудивительно, ведь, в соответствии с законодательством Украины, получить права на управление легковушками можно только с 18 лет.

Полицейские поместили авто на спецплощадку. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что привели к смерти потерпевшей, следователи открыли уголовное производство.