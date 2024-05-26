Трагедия случилась 25 мая около 11:00 в селе Русская Мокрая. Правоохранители выяснили, что ДТП спровоцировала несовершеннолетняя местная жительница.

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Несовершеннолетняя за рулем

По данным полиции, 17-летняя водитель за рулем Volkswagen сбила 13-летнюю девочку. Отмечается, что девушка не учла дорожную обстановку и совершила наезд на ребенка, которая внезапно выбежала из домохозяйства на проезжую часть дороги.

К сожалению, от полученных травм девочка скончалась. Водитель прошла тест для проверки содержания алкоголя в крови. Результаты показали, что она на момент аварии была трезвой. Однако у девушки не было прав на управление транспортным средством.

Обратите внимание! В соответствии с законодательством Украины, получить права на управление легковушками можно только с 18 лет.

Сейчас полицейские поместили авто на спецплощадку. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что привели к смерти потерпевшей, следователи открыли уголовное производство.

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