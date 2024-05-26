Трагедія трапилася 25 травня близько 11:00 у селі Руська Мокра. Правоохоронці з'ясували, що ДТП спричинила неповнолітня місцева мешканка.
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Неповнолітня за кермом
За даними поліції, 17-річна водійка за кермом Volkswagen збила 13-річну дівчинку. Зазначається, що дівчина не врахувала дорожню обстановку та здійснила наїзд на дитину, яка раптово вибігла з домогосподарства на проїжджу частину дороги.
На жаль, від отриманих травм дівчинка померла. Водійка пройшла тест для перевірки вмісту алкоголю в крові. Результати показали, що вона на момент аварії була тверезою. Одначе в дівчини не було прав на керування транспортним засобом.
Наразі поліцейські помістили авто на спецмайданчик. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілої, слідчі відкрили кримінальне провадження.
Інші ДТП: останні новини
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