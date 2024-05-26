Трагедія трапилася 25 травня близько 11:00 у селі Руська Мокра. Правоохоронці з'ясували, що ДТП спричинила неповнолітня місцева мешканка.

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Неповнолітня за кермом

За даними поліції, 17-річна водійка за кермом Volkswagen збила 13-річну дівчинку. Зазначається, що дівчина не врахувала дорожню обстановку та здійснила наїзд на дитину, яка раптово вибігла з домогосподарства на проїжджу частину дороги.

На жаль, від отриманих травм дівчинка померла. Водійка пройшла тест для перевірки вмісту алкоголю в крові. Результати показали, що вона на момент аварії була тверезою. Одначе в дівчини не було прав на керування транспортним засобом.

Зверніть увагу! Відповідно до законодавства України, отримати права на керування легковиками можна лише з 18 років.

Наразі поліцейські помістили авто на спецмайданчик. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілої, слідчі відкрили кримінальне провадження.

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