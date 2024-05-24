Чеський президент Петр Павел звертався до лікарів через те, що отримав травму, коли їхав на мотоциклі. Невідомо, коли саме це сталося.

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Травми несерйозні

Як зазначено у повідомленні, травми Петра Павела не є серйозними, хоч і потребують "нетривалого спостереження в Центральному військовому госпіталі у Празі".

Ми повідомимо більше інформації, коли вона стане доступною, – додали в канцелярії.

Представниця центрального військового госпіталю Їтка Зінке підтвердила, що президент проходив у них обстеження. Прессекретар президента Віт Коларж повідомив Чеському телебаченню, що Павел, ймовірно, залишиться в лікарні на кілька днів.

Нещасний випадок стався на закритій спортивній трасі. Поліція його не розслідує.

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