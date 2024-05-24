Чеський президент Петр Павел звертався до лікарів через те, що отримав травму, коли їхав на мотоциклі. Невідомо, коли саме це сталося.
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Травми несерйозні
Як зазначено у повідомленні, травми Петра Павела не є серйозними, хоч і потребують "нетривалого спостереження в Центральному військовому госпіталі у Празі".
Ми повідомимо більше інформації, коли вона стане доступною, – додали в канцелярії.
Представниця центрального військового госпіталю Їтка Зінке підтвердила, що президент проходив у них обстеження. Прессекретар президента Віт Коларж повідомив Чеському телебаченню, що Павел, ймовірно, залишиться в лікарні на кілька днів.
Нещасний випадок стався на закритій спортивній трасі. Поліція його не розслідує.
Президент Чехії про мету Путіна в Україні
- В Росії в березні 2024 року пройшли вибори на пост президента країни-агресорки. Чеський президент Петр Павел розповів, яка головна мета Владіміра Путіна у війні проти України після переобрання.
- Російський диктатор Владімір Путін після переобрання на чергових "виборах" може сконцентруватися на повному захопленні окупованих територій. Зокрема, на Донбасі.
- При цьому чеський президент зазначив, що війна в Україні не закінчиться швидко, "оскільки ні Росія, ні Україна не здатні досягти поставлених цілей".