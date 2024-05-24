Чешский президент Петр Павел обращался к врачам из-за того, что получил травму, когда ехал на мотоцикле. Неизвестно, когда именно это произошло.

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Травмы несерьезные

Как указано в сообщении, травмы Петра Павела не являются серьезными, хотя и требуют "непродолжительного наблюдения в Центральном военном госпитале в Праге".

Мы сообщим больше информации, когда она станет доступной, – добавили в канцелярии.

Представительница центрального военного госпиталя Итка Зинке подтвердила, что президент проходил у них обследование. Пресс-секретарь президента Вит Коларж сообщил Чешскому телевидению, что Павел, вероятно, останется в больнице на несколько дней.

Несчастный случай произошел на закрытой спортивной трассе. Полиция его не расследует.

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