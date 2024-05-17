На Броварському проспекті сталась смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинула дитина, вагітна жінка та чоловік у важкому стані у лікарні.

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Водій виїхав на зустрічну

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури почалось досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Внаслідок цього потерпілий загинув.

Аварія сталася близько 12:30 на Броварському проспекті.

Правоохоронці встановили, що 39-річний водій, який був за кермом BMW, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіштовхнувся із зустрічним автомобілем марки Changan, який після удару виїхав в некерованому стані на зустрічну, де зіткнувся з автомобілем Chevrolet Aveo.

Внаслідок ДТП водій Chevrolet Aveo, його пасажирка – вагітна жінка у важкому стані без свідомості доставлені в лікарню. Ще один пасажир цього ж автомобіля – 1,5-річна дитина від отриманих травм померла на місці аварії.

Водія BMW затримали. Тест на Драгері показав, що він був тверезий. Йому оголосять про підозру.

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