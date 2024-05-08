У пресслужбі ДСНС Київщини повідомили, що внаслідок ДТП загинуло троє осіб. Обставини та причини смертельної автопригоди встановлять правоохоронці.

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Обставини трагедії

За словами рятувальників, 8 травня о 10:30 до них надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селі Святопетрівське Бучанського району. До місця події рятувальники одразу ж направили черговий караул 62-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Вишневого.

Прибувши на місце, караул встановив, що ДТП сталась за участю 2 вантажівок та 1 легкового автомобіля. Внаслідок зіткнення транспортних засобів загинули 3 особи (1 чоловік та 2 жінки).

На деблокацію загиблих та змивання паливно-мастильних матеріалів від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки 6 чоловік особового складу,

– повідомили в ДСНС.

На Київщині зіткнулись 2 вантажівки та 1 легковик / Фото ДСНС Київщини

Внаслідок аварії загинули троє людей / Фото ДСНС Київщини

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