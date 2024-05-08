У пресслужбі ДСНС Київщини повідомили, що внаслідок ДТП загинуло троє осіб. Обставини та причини смертельної автопригоди встановлять правоохоронці.
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Обставини трагедії
За словами рятувальників, 8 травня о 10:30 до них надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селі Святопетрівське Бучанського району. До місця події рятувальники одразу ж направили черговий караул 62-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Вишневого.
Прибувши на місце, караул встановив, що ДТП сталась за участю 2 вантажівок та 1 легкового автомобіля. Внаслідок зіткнення транспортних засобів загинули 3 особи (1 чоловік та 2 жінки).
На деблокацію загиблих та змивання паливно-мастильних матеріалів від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки 6 чоловік особового складу,
– повідомили в ДСНС.
На Київщині зіткнулись 2 вантажівки та 1 легковик / Фото ДСНС Київщини
Внаслідок аварії загинули троє людей / Фото ДСНС Київщини
Нещодавні гучні ДТП, яких могло не статись
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- Захисниця Азовсталі Катерина Поліщук з позивним "Пташка" також нещодавно потрапила в ДТП. Внаслідок аварії парамедикиня отримала травми та понівечене авто.
- 30 квітня в Києві трапилася дорожньо-транспортна пригода на кільцевій дорозі. Там перевернулася вантажівка. Водій вантажівки DAF не вибрав безпечну швидкість та не впорався з керуванням. Наїхавши на електроопору, водій втратив керування та перевернувся на тротуар.
- У вівторок, 7 травня, у Дніпровському районі Києва сталося зіткнення вантажівки та маршрутного таксі. Унаслідок ДТП травми отримали пасажири та водій мікроавтобуса.