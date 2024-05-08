В пресс-службе ГСЧС Киевщины сообщили, что в результате ДТП погибли три человека. Обстоятельства и причины смертельного ДТП установят правоохранители.
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Обстоятельства трагедии
По словам спасателей, 8 мая в 10:30 к ним поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Святопетровское Бучанского района. К месту происшествия спасатели сразу же направили дежурный караул 62-й Государственной пожарно-спасательной части города Вишневого.
Прибыв на место, караул установил, что ДТП произошло с участием 2 грузовиков и 1 легкового автомобиля. В результате столкновения транспортных средств погибли 3 человека (1 мужчина и 2 женщины).
На деблокацию погибших и смывания горюче-смазочных материалов от ГСЧС привлекалось 2 единицы техники 6 человек личного состава,
– сообщили в ГСЧС.
На Киевщине столкнулись 2 грузовика и 1 легковушка / Фото ГСЧС Киевской области
В результате аварии погибли три человека / Фото ГСЧС Киевской области
Недавние громкие ДТП, которых могло не случиться
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