Так, двое граждан Украины и один белорус погибли в варшавском районе Вилянув. ДТП произошло около 13 часов.

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Автомобиль был полностью охвачен огнем

Днем 3 мая автомобиль BMW врезался в дерево. Машина сразу же вспыхнула. На кадрах с места событий видно, что авария произошла на закругленном участке дороги.

До прибытия пожарной бригады водители других авто пытались бороться с огнем с помощью собственных огнетушителей. Однако, пламя было слишком сильным.

Когда первое подразделение прибыло на место происшествия, автомобиль был полностью охвачен огнем,

– сообщил Войцех Капчинский из столичной пожарной охраны.

Кроме пожарных, на месте также работали полицейские под руководством прокурора. В результате аварии погибли трое мужчин, – вероятнее всего, двое граждан Украины и один белорус.

Причиной аварии в Виланове, которая привела к гибели трех человек, стало превышение скорости и, как следствие, потеря управления автомобилем BMW,

– сообщил представитель Варшавской окружной прокуратуры Шимон Банна.

Также добавил, что правоохранители начали расследование по факту "непреднамеренного смертельного ДТП".

Варшавский паблик "Городской репортер" писал, что перед аварией BMW дрифтовало на парковке возле местного супермаркета. В сети также показали видео с места ДТП. На кадрах видно, как сильно горело авто.

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