О трагедии вблизи Лейпцига стало известно еще вчера. А уже сегодня в МИД сообщили, что среди пострадавших в ДТП были украинцы.

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В каком состоянии пострадавшие

Сейчас известно, что ранения в результате аварии получили 29 человек. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

В украинском посольстве в Берлине уточнили, что среди пострадавших были две украинки. Одну из них пришлось госпитализировать. Впрочем, сейчас обе гражданки Украины уже находятся по месту своего проживания.

Напомним, что в ДТП погибли 4 человека. Личность одной погибшей женщины правоохранители еще устанавливают.

Врезался в группу деревьев

Кроме того, полиция еще пытается выяснить обстоятельства смертельного инцидента. Предварительно, автобус Flixbus с 54 пассажирами по неизвестным причинам съехал с дороги, въехал в группу деревьев и перевернулся.

По данным полиции, в автобусе находились 54 пассажира.

62-летний водитель сейчас – под следствием. Его могут обвинить в непредумышленном убийстве и нанесении телесных повреждений по неосторожности.

ДТП с украинцами за рубежом: