Про трагедію поблизу Лейпцига стало відомо ще вчора. А вже сьогодні у МЗС повідомили, що серед постраждалих у ДТП були українці.
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У якому стані потерпілі
Наразі відомо, що поранення внаслідок аварії отримали 29 людей. Шестеро з них перебувають у важкому стані.
В українському посольстві у Берліні уточнили, що серед постраждалих були дві українки. Одну із них довелося госпіталізувати. Втім, наразі обидві громадянки України вже перебувають за місцем свого проживання.
Нагадаємо, що в ДТП загинуло 4 людини. Особу однієї загиблої жінки правоохоронці ще встановлюють.
Врізався у групу дерев
Крім того, поліція ще намагається з'ясувати обставини смертельного інциденту. Попередньо, автобус Flixbus із 54 пасажирами із невідомих причин з'їхав з дороги, в'їхав у групу дерев і перекинувся.
За даними поліції, в автобусі перебували 54 пасажири.
62-річний водій наразі – під слідством. Його можуть звинуватити у ненавмисному вбивстві та нанесенні тілесних ушкоджень з необережності.
ДТП з українцями за кордоном:
- Схожа аварія сталася у Польщі в останній день 2023 року. Там автівка з українцями врізалася у дерево на межі між Глівіце та Зерницею. Відомо, що у машині перебувало троє чоловіків. Усі вони загинули на місці.
- Біля Венеції в населеному пункті Местре впав автобус із мосту, пролетів близько 30 метрів і впав на залізничну колію. Ця аварія спричинила загибель 21 людини, серед них – 9 громадян України.
- Влітку в Австрії в ДТП загинуло четверо українців, серед них – двоє дітей. Тоді мікроавтобус із пасажирами перевернувся. За даними ЗМІ, водій міг заснути.