Відомо про щонайменше п'ятеро загиблих та є також і поранені. Аварія сталась на автомагістралі біля міста Лейпциг на сході Німеччини.

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Автобус FlixBus повертав праворуч

Транспортний засіб рухався по жвавому автобані A9, перш ніж впасти на бік. Автобус їхав із Берліна із двома водіями та 53 пасажирами та прямував до Нюрнберга дорогою до Цюріха, підтвердила компанія.

Офіційні особи землі Саксонія висловили співчуття рідним та близьким жертв.

У компанії повідомили, що аварія сталася близько 10:00 (09:00 за Гринвічем) на A9, автомагістралі з півночі на південь від Берліна до Мюнхена. У момент аварії на перехресті біля аеропорту Лейпциг/Галле, на північний захід від міста, службовий автобус 107 їхав дві години на південь.

На щастя, у ДТП не були задіяні інші транспортні засоби.

Точні обставини аварії ще не відомі,

– мовиться в заяві компанії, додаючи, що міжміські послуги здійснюються від імені FlixBus.

На місце події викликали карети швидкої допомоги та гелікоптери. Місцевим лікарням наказали підготуватися до надзвичайної ситуації. Обидві проїжджі частини на автобані були закриті біля розв'язки Schkeuditzer Kreuz. Рятувальна операція триватиме до вечора.

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