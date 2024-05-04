Так, двоє громадян України та один білорус загинули у варшавському районі Вілянув. ДТП сталася близько 13 години.

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Автомобіль був повністю охоплений вогнем

Вдень 3 травня автомобіль BMW врізався в дерево. Машина одразу же спалахнула. На кадрах з місця подій видно, що аварія сталася на заокругленій ділянці дороги.

До прибуття пожежної бригади водії інших авто намагалися боротися з вогнем за допомогою власних вогнегасників. Однак, полум'я було занадто сильним.

Коли перший підрозділ прибув на місце події, автомобіль був повністю охоплений вогнем,

– повідомив Войцех Капчинський зі столичної пожежної охорони.

Крім вогнеборців, на місці також працювали поліцейські під керівництвом прокурора. У результаті аварії загинуло троє чоловіків, – найімовірніше, двоє громадян України та один білорус.

Причиною аварії у Віланові, яка призвела до загибелі трьох людей, стало перевищення швидкості та, як наслідок, втрата керування автомобілем BMW,

– повідомив речник Варшавської окружної прокуратури Шимон Банна.

Також додав, що правоохоронці почали розслідування за фактом "ненавмисного смертельного ДТП".

Варшавський паблік "Міський репортер" писав, що перед аварією BMW дрифтувало на паркінгу біля місцевого супермаркету. У мережі також показали відео з місця ДТП. На кадрах видно, як сильно горіло авто.

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