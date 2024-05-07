Водитель грузовика "КамАЗ" выполнял маневр поворота со второй полосы, в результате чего и произошло столкновение с микроавтобусом.

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Что известно о ДТП в столице

Автопроисшествие произошло около 8:00. Водитель грузовика двигался по проспекту Георгия Нарбута.

По данным полиции, травмы получили водитель маршрутки и его пассажиры.

Директор Киевской городской клинической больницы скорой помощи Виктор Дорош рассказал, что в больницу было доставлено 8 пострадавших. Одна пациентка госпитализирована в состоянии средней тяжести. Угрозы ее жизни нет.

"7 пациентам после обследования была оказана помощь амбулаторно. Они отпущены домой", – добавил он.

Пострадавшие получили ушибы мягких тканей головы, грудной клетки и преимущественно верхних конечностей. Госпитализированная пациентка получила сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства этого ДТП. Позже обещают предоставить подробную информацию.

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