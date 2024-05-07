Водій вантажівки "КамАЗ" виконував маневр повороту з другої смуги, унаслідок чого й сталося зіткнення з мікроавтобусом.

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Що відомо про ДТП у столиці

Автопригода трапилась близько о 8:00. Водій вантажівки рухався по проспекту Георгія Нарбута.

За даними поліції, травми отримали водій маршрутки та його пасажири.

Директор Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги Віктор Дорош розповів, що до лікарні було доправлено 8 постраждалих. Одна пацієнтка госпіталізована у стані середньої тяжкості. Загрози її життю немає.

"7 пацієнтам після обстеження була надана допомога амбулаторно. Вони відпущені додому", – додав він.

Потерпілі отримали забої м'яких тканин голови, грудної клітки та переважно верхніх кінцівок. Госпіталізована пацієнтка отримала струс головного мозку та забій грудної клітки.

Поліція продовжує з’ясовувати обставини цієї ДТП. Пізніше обіцяють надати детальну інформацію.

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