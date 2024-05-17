На Броварском проспекте произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб ребенок, беременная женщина и мужчина в тяжелом состоянии в больнице.
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Водитель выехал на встречную
Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры началось досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. В результате этого пострадавший погиб.
Авария произошла около 12:30 на Броварском проспекте.
Правоохранители установили, что 39-летний водитель, который был за рулем BMW, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся со встречным автомобилем марки Changan, который после удара выехал в неуправляемом состоянии на встречную, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Aveo.
В результате ДТП водитель Chevrolet Aveo, его пассажирка – беременная женщина в тяжелом состоянии без сознания доставлены в больницу. Еще один пассажир этого же автомобиля – 1,5-летний ребенок от полученных травм скончался на месте аварии.
Водителя BMW задержали. Тест на Драгере показал, что он был трезв. Ему объявят о подозрении.
В автотроще на Киевщине столкнулись грузовики и легковушка
- Смертельная авария произошла утром 8 мая вблизи села Святопетровское. Посреди трассы столкнулись два грузовых автомобиля и один легковой. В пресс-службе ГСЧС Киевщины сообщили, что в результате ДТП погибли три человека. Обстоятельства и причины смертельного ДТП установят правоохранители.
- По словам спасателей, 8 мая в 10:30 к ним поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Святопетровское Бучанского района. К месту происшествия спасатели сразу же направили дежурный караул 62-й Государственной пожарно-спасательной части города Вишневого.
- Прибыв на место, караул установил, что ДТП произошло с участием 2 грузовиков и 1 легкового автомобиля. В результате столкновения транспортных средств погибли 3 человека (1 мужчина и 2 женщины).