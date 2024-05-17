На Броварском проспекте произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб ребенок, беременная женщина и мужчина в тяжелом состоянии в больнице.

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Водитель выехал на встречную

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры началось досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. В результате этого пострадавший погиб.

Авария произошла около 12:30 на Броварском проспекте.

Правоохранители установили, что 39-летний водитель, который был за рулем BMW, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся со встречным автомобилем марки Changan, который после удара выехал в неуправляемом состоянии на встречную, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Aveo.

В результате ДТП водитель Chevrolet Aveo, его пассажирка – беременная женщина в тяжелом состоянии без сознания доставлены в больницу. Еще один пассажир этого же автомобиля – 1,5-летний ребенок от полученных травм скончался на месте аварии.

Водителя BMW задержали. Тест на Драгере показал, что он был трезв. Ему объявят о подозрении.

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