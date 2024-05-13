Ужасное ДТП произошло днем 9 июля 2023 года в Деснянском районе. Тогда пострадали 3 человека – водитель, его 17-летний брат, который впоследствии умер в больнице, и оператор АЗС.

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Водителя, который влетел в АЗС, будут судить

В прокуратуре сообщили, что водителя Audi, который влетел в АЗС на Броварском проспекте, будут судить. После аварии погиб его 17 летний брат. Сейчас Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 22-летнего киевлянина по обвинению в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Во время досудебного расследования, следователи столичного главка полиции установили, что 21-летний водитель Audi TT ехал с превышением скорости и маневрировал на полосах дорожного движения. Поэтому, водитель выехал за пределы проезжей части и столкнулся с топливно-заправочной колонкой АЗС, в результате чего произошел пожар,

– сообщили в полиции Киева.

Дело открыли по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Максимальные санкции предусматривают лишение свободы до 8 лет.

Кроме того, владельцы АЗС и другие пострадавшие к обвиняемому подали также гражданские иски на общую сумму более 60 миллионов гривен.

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