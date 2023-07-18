Также ранения получил его 17-летний брат, который ехал на пассажирском сиденье. Через несколько дней он погиб в больнице.
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Водителю Audi сообщили о подозрении
Согласно материалам следствия, 21-летний водитель автомобиля Audi TT, двигаясь с превышением скорости по Броварскому проспекту, не справился с управлением. Он вылетел за пределы проезжей части и столкнулся с заправочной колонкой АЗС.
Удар вызвал масштабный пожар на территории автозаправочной станции. Помещение АЗС и наземное оборудование полностью сгорело. В результате дорожного происшествия пострадали три человека – водитель и 17-летний пассажир Audi, а также оператор АЗС,
– рассказали правоохранители.
Пострадавших госпитализировали с ожогами разной степени тяжести. Пассажир Audi от полученных травм скончался в больнице 13 июля.
При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры правоохранители сообщили водителю о подозрении по факту ДТП со смертельным исходом.
Также они уже вручили ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения. В настоящее время он находится в больнице.
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Кратко о ДТП на АЗС в Киеве
- После обеда 9 июля в Киеве на Броварском шоссе возник масштабный пожар из-за того, что автомобиль влетел в колонку с топливом. Речь идет об АЗС "KLO", расположенной между станциями метро "Дарница" и "Черниговская".
- Около 16:40 спасатели потушили пламя. К ликвидации пожара привлекали 15 единиц основной и специальной техники, а также 62 сотрудника ГСЧС.
- Огонь бушевал на площади 1500 квадратных метров. Вскоре в сети обнародовали видео момента аварии.
- Мэр Виталий Кличко рассказал, что пожар полностью уничтожил здание и наземное оборудование станции, а также 8 легковых авто.