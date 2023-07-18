Также ранения получил его 17-летний брат, который ехал на пассажирском сиденье. Через несколько дней он погиб в больнице.

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Водителю Audi сообщили о подозрении

Согласно материалам следствия, 21-летний водитель автомобиля Audi TT, двигаясь с превышением скорости по Броварскому проспекту, не справился с управлением. Он вылетел за пределы проезжей части и столкнулся с заправочной колонкой АЗС.

Удар вызвал масштабный пожар на территории автозаправочной станции. Помещение АЗС и наземное оборудование полностью сгорело. В результате дорожного происшествия пострадали три человека – водитель и 17-летний пассажир Audi, а также оператор АЗС,

– рассказали правоохранители.

Пострадавших госпитализировали с ожогами разной степени тяжести. Пассажир Audi от полученных травм скончался в больнице 13 июля.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры правоохранители сообщили водителю о подозрении по факту ДТП со смертельным исходом.

Также они уже вручили ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения. В настоящее время он находится в больнице.

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