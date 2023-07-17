В Киевской городской прокуратуре рассказали, что обвинительный акт по экс-депутату Киевского городского совета уже направили в суд. Ее обвиняют в "совершении ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения".

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Пострадавшая получила тяжелые травмы

В Киеве 27 ноября 2022 года произошло ДТП с участием экс-депутата Киевсовета Ярины Арьевой. Согласно материалам следствия, подозреваемая, управляя автомобилем марки Volkswagen Polo в состоянии наркотического опьянения, двигалась по проспекту Бандеры в направлении улицы Богатырской.

Приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель не смогла оценить изменение дорожной обстановки и совершила наезд на женщину-пешехода, причинив ей тяжелые телесные повреждения,

– говорится в сообщении.

По выводам экспертов, причиной возникновения аварии является нарушение подозреваемой требований ПДД. Ранее ей назначили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с электронным средством контроля.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет.

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Арьева признавала, что употребляла марихуану

Представитель Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что Арьева получила выводы первичного медицинского осмотра непосредственно в начале декабря, приехав в медицинское учреждение.

Там ей сообщили о состоянии наркотического опьянения. Она этот факт не отрицала. Более того, сообщила о том, что накануне действительно употребляла марихуану, которую ей предоставила вроде бы ее знакомая, и под роспись получила этот вывод медицинского осмотра,

– заметила Максимец.

Пресс-секретарь подытожила, что утверждение депутата о том, что первичная экспертиза ничего не выявила, – это абсолютная неправда.