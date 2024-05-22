Загиблими унаслідок цієї аварії виявилися співробітники Краматорського районного управління поліції – капітан поліції Владислав Жданов та лейтенант поліції Ілля Галь.

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Загиблим поліцейським було 21 та 27 років

21-річний поліцейський Ілля Галь закінчив навчання лише у минулому 2023 році. Згодом він почав працювати дільничним офіцером поліції в прифронтовій Костянтинівці на Донеччині. Зважаючи на складну ситуацію у місті, він постійно допомагав місцевим мешканцям.

"До останнього подиху Ілля допомагав людям під ворожими обстрілами, стояв на варті правопорядку", – коментують загибель колеги у Національній поліції.

Інший загиблий в аварії поліцейський – 27-річний Владислав Жданов. Він був старшим інспектором сектору ювенальної превенції та служив у правоохоронних органах з 2013 року.

У пам’яті колег він навіки залишиться захисником дітей, чесною та справедливою людиною,

– пишуть у поліції.

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