Про це у коментарі 24 Каналу розповіла речниця Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області – Ганна Старчевська.
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Тіло військового знайшли у покинутій будівлі
Місцеві телеграм-канали писали, що тіло людини виявив випадковий очевидець на другому поверсі закинутої будівлі на вулиці Степана Бандери. Поруч із чоловіком був військовий рюкзак з особистими речами та спальний мішок.
У мережі також поширили кадри з ймовірною закинутою будівлею, де було виявлено тіло військового.
Місце де, ймовірно, знайшли тіло військового у Дніпрі / Фото з місцевих телеграм-каналів
Речниця поліції Дніпропетровщини Ганна Старчевська у коментарі 24 Каналу зазначила, що правоохоронці вже вивчають дані стосовно смерті військового.
Попередньо, без видимих тілесних (ушкоджень – 24 Канал) на загиблому військовому. Будемо чекати на довідку саме про причину смерті (військового – 24 Канал),
– сказала правоохоронниця.
Раніше у Кривому Розі виявили тіло дівчинки
- У Покровському районі Кривого Рогу 15 квітня виявили тіло підлітка біля покинутої будівлі по вулиці Кропивницького. Померлою виявилася 15-річна дівчина.
- Помітили тіло дівчинки діти, які проходили повз будівлю. Свідки повідомили, що дівчинка мала складні стосунки з родиною, а на тілі не було виявлено слідів насилля.
- У поліції Дніпропетровської області зазначили, що правоохоронці та судмедексперти встановлюють причину смерті дівчини. Справою займалися кваліфіковані спеціалісти.