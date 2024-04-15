У поліції Дніпропетровської області підтвердили цю інформацію, передає 24 Канал. Там зазначили, що наразі правоохоронці та судмедексперти встановлюють причину смерті неповнолітньої.

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Що відомо

Подія сталася надвечір у неділю, 14 квітня. Тіло дівчини було знайдене на території покинутої будівлі по вулиці Кропивницького, де її помітили діти, які проходили повз.

Свідки повідомили, що дівчинка мала складні стосунки з родиною, а на тілі не було виявлено слідів насилля.

У поліції Дніпропетровської області зазначили, що наразі правоохоронці та судмедексперти встановлюють причину смерті дівчини.

Інциденти із дітьми та неповнолітніми: останні новини

  • Поліція повідомила про аварію, яка сталася приблизно о 19 годині 8 квітня в селищі Підбуж Дрогобицького району. За попередніми даними, водій автомобіля "Opel Vectra", 18-річний місцевий мешканець, здійснив наїзд на 4-річного пішохода.
  • У Києві неповнолітній з ножем напав на дівчину, тяжко поранивши її. Спочатку 16-річний хлопець побив хлопця, а коли за нього заступилась 18-річна дівчина, він вдарив її ножем у живіт.
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