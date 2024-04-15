В полиции Днепропетровской области подтвердили эту информацию, передает 24 Канал. Там отметили, что сейчас правоохранители и судмедэксперты устанавливают причину смерти несовершеннолетней.

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Что известно

Происшествие произошло вечером в воскресенье, 14 апреля. Тело девушки было найдено на территории заброшенного здания по улице Кропивницкого, где ее заметили дети, которые проходили мимо.

Свидетели сообщили, что девочка имела сложные отношения с семьей, а на теле не было обнаружено следов насилия.

В полиции Днепропетровской области отметили, что сейчас правоохранители и судмедэксперты устанавливают причину смерти девушки.

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