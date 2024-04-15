В полиции Днепропетровской области подтвердили эту информацию, передает 24 Канал. Там отметили, что сейчас правоохранители и судмедэксперты устанавливают причину смерти несовершеннолетней.
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Что известно
Происшествие произошло вечером в воскресенье, 14 апреля. Тело девушки было найдено на территории заброшенного здания по улице Кропивницкого, где ее заметили дети, которые проходили мимо.
Свидетели сообщили, что девочка имела сложные отношения с семьей, а на теле не было обнаружено следов насилия.
В полиции Днепропетровской области отметили, что сейчас правоохранители и судмедэксперты устанавливают причину смерти девушки.
Инциденты с детьми и несовершеннолетними: последние новости
- Полиция сообщила об аварии, которая произошла примерно в 19 часов 8 апреля в поселке Подбуж Дрогобычского района. По предварительным данным, водитель автомобиля "Opel Vectra", 18-летний местный житель, совершил наезд на 4-летнего пешехода.
- В Киеве несовершеннолетний с ножом напал на девушку, тяжело ранив ее. Сначала 16-летний парень избил парня, а когда за него вступилась 18-летняя девушка, он ударил ее ножом в живот.
- В Ивано-Франковске произошло еще одно резонансное событие. Здесь группа подростков напала на местных жителей. Их незаконные действия были зафиксированы на видео.