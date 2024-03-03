В сети появился ряд видео, на которых несколько молодых людей жестоко избивают незнакомых людей. Они нападают на прохожих как на улице, так и возле подъездов, на лестничных площадках домов.

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Газовые баллончики в лицо

Во время анализа этих кадров полицейские установили, что группа неизвестных лиц наносят телесные повреждения жителям Ивано-Франковска. Обычно, они используют газовые баллончики, затем валят жертву на землю и бьют ее ногами. На видео можно увидеть, что злоумышленники применяют что-то похожее на биту.

В полиции отметили, что никаких жалоб от местных об избиении к ним не поступало. Впрочем, правоохранители уже начали уголовное производство по факту хулиганства. Сейчас стражи порядка пытаются установить пострадавших, зафиксированных на камеру, а также самих "хулиганов".

Отец одного из хулиганов – доброволец

Позже в ОВА сообщили, что злоумышленников удалось задержать. Они доставлены в местное управление полиции и дают признательные показания.

В полиции уточнили, что установили двух человек, причастных к совершению правонарушений. Один из них – 16-летний парень. Ему уже объявлено подозрение в совершении уголовного преступления по факту хулиганства.

Также полицейские устанавливают местонахождение второго фигуранта и личность третьего.

Кроме того, правоохранители выяснили, что участником никаких молодежных движений задержаный не является, а его отец – действующий военный ВСУ, доброволец.

Также полицейские уже установили одного из лиц потерпевших – бабушку, подтвердившую факт избиения. Полиция пытается идентифицировать личности других пострадавших.

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