Об этом в комментарии 24 Канала рассказала пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области – Анна Старчевская.

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Тело военного нашли в заброшенном здании

Местные телеграм-каналы писали, что тело человека обнаружил случайный очевидец на втором этаже заброшенного здания на улице Степана Бандеры. Рядом с мужчиной был военный рюкзак с личными вещами и спальный мешок.

В сети также распространили кадры с вероятным заброшенным зданием, где было обнаружено тело военного.



Место где, вероятно, нашли тело военного в Днепре / Фото из местных телеграм-каналов

Пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская в комментарии 24 Каналу отметила, что правоохранители уже изучают данные относительно смерти военного.

Предварительно, без видимых телесных (повреждений – 24 Канал) на погибшем военном. Будем ждать справку именно о причине смерти (военного – 24 Канал),

– сказала правоохранитель.

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