Смертельна автопригода трапилася сьогодні, 11 травня, близько 12:00. На обʼїзній дорозі міста Вінниця зіткнулися три легковики.

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Поверталися з навчання

Внаслідок ДТП на місці загинули троє поліцейських Білоцерківського райуправління поліції. Ще одного правоохоронця госпіталізували.

Відомо, що вони проходили курс навчання на поліцейських офіцерів громади. У день аварії поліцейські перебували поза службою та саме повертались з навчання.

В авто Toyota Tundra – ще одному учаснику аварії – окрім водія, сиділи його дружина та неповнолітня дитина. Усіх трьох доправили до лікарні. Медики кажуть, що загрози їхньому життю немає.

Третій автомобіль відбувся механічними пошкодженнями.

Наразі слідчі встановлюють причини ДТП. Також розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил ПДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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