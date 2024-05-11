Смертельна автопригода трапилася сьогодні, 11 травня, близько 12:00. На обʼїзній дорозі міста Вінниця зіткнулися три легковики.
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Поверталися з навчання
Внаслідок ДТП на місці загинули троє поліцейських Білоцерківського райуправління поліції. Ще одного правоохоронця госпіталізували.
Відомо, що вони проходили курс навчання на поліцейських офіцерів громади. У день аварії поліцейські перебували поза службою та саме повертались з навчання.
В авто Toyota Tundra – ще одному учаснику аварії – окрім водія, сиділи його дружина та неповнолітня дитина. Усіх трьох доправили до лікарні. Медики кажуть, що загрози їхньому життю немає.
Третій автомобіль відбувся механічними пошкодженнями.
Наразі слідчі встановлюють причини ДТП. Також розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил ПДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Аварії та ДТП в Україні: останні випадки
- 8 травня на Київщині посеред траси зіткнулись два вантажних автомобілі та один легковик. Внаслідок ДТП загинуло троє осіб – один чоловік та дві жінки. Для деблокади тіл залучили2 одиниці техніки 6 чоловік особового складу.
- Того ж дня на Житомирщині у ДТП загинув волонтер Віталій Дубас. Чоловік сам родом з Львівської області. Батько шістьох дітей, він від початку повномасштабного вторгнення возив гуманітарні вантажі для захисників. У день аварії він саме повертався з передової.
- Згодом стало відомо, що разом із Віталієм Дубасом загинув й інший волонтер – 22-річний Борис Голод. Хлопець спільно з іншими майстрами ремонтував автівки для військових та їздив з гуманітарними вантажами на передову.
- 7 травня у Києві вантажівка в'їхала у маршрутку. Внаслідок ДТП травмувалися 9 осіб віком від 18 до 83 років. Вони дістали тілесні ушкодження у вигляді закритих черепно-мозкових травм, травм грудної клітини та численних забоїв. Правоохоронці з'ясували, що водій вантажівки був тверезим. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення ПДР. Керманичу загрожує до 3 років в'язниці.