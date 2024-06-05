Інцидент трапився на вулиці Івана Франка, у центрі Львова. Саме там увагу правоохоронців привернув BMW, який знехтував одразу двома правила дорожнього руху.

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Діти за кермом

Так, поліція зупинила автомобіль після того, як той порушив вимоги дорожнього знаку 3.21 "Вʼїзд заборонено" та здійснив рух смугою для громадського транспорту. З'ясувавши, що автомобілем керував 14-річний хлопець, поліцейські викликали на місце події батька підлітка і склали на нього протокол за фактом вчинення неповнолітнім віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років адміністративного правопорушення.

Слід зазначити, що не вперше вулицями Львова роз'їжджають неповнолітні. На початку квітня у мережу потрапило відео, на якому видно, що за кермом легковика перебуває 9-річна дівчинка. Дитина самостійно керує автомобілем, а батько тим часом сидить на сусідньому кріслі та знімає відео. Ні чоловік, ні дівчинка не пристебнуті ременями безпеки. Натомість порушник із гордістю каже, що пишається своєю донькою і пророкує їй майбутній успіх на гонках.

17-річна дівчина збила на смерть дитину

На Закарпатті Volkswagen, за кермом якого перебувала 17-річна водійка, здійснив наїзд на 13-річну дівчинку. Внаслідок отриманих травм дитина померла.

Трагедія трапилася 25 травня близько 11:00 у селі Руська Мокра. За даними слідства, водійка не врахувала дорожню обстановку та наїхала на дівчинку, яка раптово вибігла з домогосподарства на проїжджу частину дороги.

Відомо, що на момент аварії дівчина була тверезою, однак вона не мала прав. І не дивно, адже, відповідно до законодавства України, отримати права на керування легковиками можна лише з 18 років.

Поліцейські помістили авто на спецмайданчик. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілої, слідчі відкрили кримінальне провадження.