На место оперативно прибыла полиция, которая зафиксировала инцидент и составила на мужчину соответствующие протоколы. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал представитель патрульной полиции Закарпатья – Эрнест Завадский.

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В Ужгороде нетрезвый мужчина въехал в бордюр возле дома

Журналист Виталий Глагола распространил в сети фото, как пьяный мужчина въехал на тротуар возле дома на своем Ford Focus. По словам медийщика, инцидент произошел в центре города около обеда.



В центре Ужгорода нетрезвый мужчина выехал на бордюр на своей машине / Фото из телеграм-канала Виталия Глаголы

На видео, которое распространил журналист, можно увидеть, что мужчина находился в очень нетрезвом состоянии и едва говорил с правоохранителями. В то же время водитель использовал много инвективной лексики, когда полицейские оформляли на него протокол.

Водитель, который въехал на машине на тротуар был в очень нетрезвом состоянии / Видео с телеграм-канала Виталия Глаголы (18+)

Представитель патрульной полиции Закарпатья Эрнест Завадский подтвердил в комментарии 24 Каналу, что мужчина через бордюр с проезжей части вскочил на тротуар, на пешеходную часть.

За рулем был мужчина, на него составили соответствующие административные материалы по статьям 124, 126 и первой частью 130 статьи кодекса Украины об административных правонарушениях. Составлена схема ДТП, отобраны объяснения, забрали водительское удостоверение до решения суда,

– отметил правоохранитель.

Эрнест Завадский также подчеркнул, что пострадавших в результате инцидента нет.

Справочно! По Кодексу Украины об административных правонарушениях 124 статья говорит о нарушении участниками дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, 126 статья – об управлении транспортным средством лицом, которое не имеет соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявило их для проверки, и первая часть 130 статьи об управлении транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель автомобиля, вероятно, мог быть священнослужителем УПЦ МП

Виталий Глагола также рассказал, что водителем автомобиля является священник Мукачевской епархии УПЦ МП протоиерей Ивана (в миру Лях Иван Петрович). По словам журналиста, протоиерей Иван служил в Свято-Воскресенском мужском монастыре в Ужгороде.

Глагола отметил, что после ДТП священник предлагал правоохранителям, чтобы его провели домой в микрорайон Дравцы. А он якобы поедет вслед за патрульным авто. Однако этого, конечно же, не произошло.