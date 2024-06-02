На місце оперативно прибула поліція, яка зафіксувала інцидент та склала на чоловіка відповідні протоколи. Про це у коментарі 24 Каналу розповів речник патрульної поліції Закарпаття – Ернест Завадський.
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В Ужгороді нетверезий чоловік в'їхав у бордюр біля будинку
Журналіст Віталій Глагола поширив у мережі фото, як п'яний чоловік в'їхав на тротуар біля будинку на своєму Ford Focus. За словами медійника, інцидент стався у центрі міста близько обіду.
У центрі Ужгорода нетверезий чоловік виїхав на бордюр своєю автівкою / Фото з телеграм-каналу Віталія Глаголи
На відео, яке поширив журналіст, можна побачити, що чоловік перебував у дуже нетверезому стані та ледве говорив із правоохоронцями. Водночас водій використовував багато інвективної лексики, коли поліцейські оформлювали на нього протокол.
Водій, який в'їхав на автівці на тротуар був у дуже нетверезому стані / Відео з телеграм-каналу Віталія Глаголи (18+)
Речник патрульної поліції Закарпаття Ернест Завадський підтвердив у коментарі 24 Каналу, що чоловік через бордюр з проїжджої частини заскочив на тротуар, на пішохідну частину.
За кермом був чоловік, на нього склали відповідні адміністративні матеріали за статтями 124, 126 і першою частиною 130 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення. Складено схему ДТП, відібрано пояснення, забрали посвідчення водія до рішення суду,
– зазначив правоохоронець.
Ернест Завадський також підкреслив, що постраждалих внаслідок інциденту немає.
Водій автівки, ймовірно, міг бути священнослужителем УПЦ МП
Віталій Глагола також розповів, що водієм автівки є священник Мукачівської єпархії УПЦ МП протоієрей Івана (у миру Лях Іван Петрович). За словами журналіста, протоієрей Іван служив у Свято-Воскресенському чоловічому монастирі в Ужгороді.
Глагола наголосив, що після ДТП священник пропонував правоохоронцям, аби його провели додому в мікрорайон Дравці. А він нібито поїде слідом за патрульним авто. Однак цього, звісно ж, не сталося.