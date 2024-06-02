На місце оперативно прибула поліція, яка зафіксувала інцидент та склала на чоловіка відповідні протоколи. Про це у коментарі 24 Каналу розповів речник патрульної поліції Закарпаття – Ернест Завадський.

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В Ужгороді нетверезий чоловік в'їхав у бордюр біля будинку

Журналіст Віталій Глагола поширив у мережі фото, як п'яний чоловік в'їхав на тротуар біля будинку на своєму Ford Focus. За словами медійника, інцидент стався у центрі міста близько обіду.



У центрі Ужгорода нетверезий чоловік виїхав на бордюр своєю автівкою / Фото з телеграм-каналу Віталія Глаголи

На відео, яке поширив журналіст, можна побачити, що чоловік перебував у дуже нетверезому стані та ледве говорив із правоохоронцями. Водночас водій використовував багато інвективної лексики, коли поліцейські оформлювали на нього протокол.

Водій, який в'їхав на автівці на тротуар був у дуже нетверезому стані / Відео з телеграм-каналу Віталія Глаголи (18+)

Речник патрульної поліції Закарпаття Ернест Завадський підтвердив у коментарі 24 Каналу, що чоловік через бордюр з проїжджої частини заскочив на тротуар, на пішохідну частину.

За кермом був чоловік, на нього склали відповідні адміністративні матеріали за статтями 124, 126 і першою частиною 130 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення. Складено схему ДТП, відібрано пояснення, забрали посвідчення водія до рішення суду,

– зазначив правоохоронець.

Ернест Завадський також підкреслив, що постраждалих внаслідок інциденту немає.

Довідково! За Кодексом України про адміністративні правопорушення 124 стаття говорить про порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, 126 стаття – про керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки, і перша частина 130 статті про керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп'яніння.

Водій автівки, ймовірно, міг бути священнослужителем УПЦ МП

Віталій Глагола також розповів, що водієм автівки є священник Мукачівської єпархії УПЦ МП протоієрей Івана (у миру Лях Іван Петрович). За словами журналіста, протоієрей Іван служив у Свято-Воскресенському чоловічому монастирі в Ужгороді.

Глагола наголосив, що після ДТП священник пропонував правоохоронцям, аби його провели додому в мікрорайон Дравці. А він нібито поїде слідом за патрульним авто. Однак цього, звісно ж, не сталося.