Джонсон встретился с Трампом, чтобы обсудить поддержку Украины в войне

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Они обсудили российскую агрессию в Украине и вопросы помощи нашему государству.

Джонсон и Трамп пообщались с глазу на глаз на полях национального съезда Республиканской партии. Бывший британский премьер опубликовал фотографию со встречи во вторник, 16 июля.

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Джонсон призвал Трампа поддержать Украину

На встрече Джонсон призвал кандидата в президенты США поддержать Украину в войне против России. Это произошло после того, как Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты сенатора от штата Огайо Джей Ди Венса, который является "громким критиком поддержки Украины".

Замечательно встретить президента Трампа, который находится в отличной форме после позорного покушения на его жизнь. Мы обсуждали Украину, и я не сомневаюсь, что он будет сильным и решительным в поддержке этой страны и защите демократии,

– написал Борис Джонсон.

В The Telegraph напомнили, что "Джонсон – горячий сторонник поддержки Киева". Он неоднократно призывал Запад увеличить поставки оружия украинской армии после российского вторжения в 2022 году.

"Если вы являетесь партией Рональда Рейгана, если вы хотите снова сделать Америку великой, тогда вы не начнете новое президентство республиканцев, уступая победу Владимиру Путину", – сказал Джонсон в начале 2024 года.

Впрочем, Вэнс, который может стать вице-президентом в случае победы Трампа, вероятно, будет продолжать выступать против Украины.

"Однако эти аргументы сталкиваются со все более сложной аудиторией среди Трампа и его союзников-республиканцев в Конгрессе, которые утверждают, что Европа должна нести бремя расходов. Господин Вэнс, который был ярым противником финансирования Киева США, скорее всего, только усилит эту позицию", – пишет The Telegraph.