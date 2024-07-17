Джонсон зустрівся з Трампом, щоб обговорити підтримку України у війні

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся із кандидатом в президенти США Дональдом Трампом. Вони обговорили російську агресію в Україні та питання допомоги нашій державі.

Джонсон та Трамп поспілкувалися віч-на-віч на полях національного з’їзду Республіканської партії. Колишній британський прем'єр опублікував світлину із зустрічі у вівторок, 16 липня.

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Джонсон закликав Трампа підтримати Україну

На зустрічі Джонсон закликав кандидата у президенти США підтримати Україну у війні проти Росії. Це сталося після того, як Трамп обрав кандидатом у віцепрезиденти сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса, який є "гучним критиком підтримки України".

Чудово зустріти президента Трампа, який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя. Ми обговорювали Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії,

– написав Борис Джонсон.

У The Telegraph нагадали, що "Джонсон – палкий прихильник підтримки Києва". Він неодноразово закликав Захід збільшити постачання зброї українській армії після російського вторгнення у 2022 році.

"Якщо ви є партією Рональда Рейгана, якщо ви хочете знову зробити Америку великою, тоді ви не почнете нове президентство республіканців, поступаючись перемогою Володимиру Путіну", – висловився Джонсон на початку 2024 року про можливе президентство Трампа.

Втім, Венс, який може стати віцепрезидентом у разі перемоги Трампа, ймовірно, буде продовжувати виступати проти України.

"Однак ці аргументи стикаються з дедалі складнішою аудиторією серед Трампа та його союзників-республіканців у Конгресі, які стверджують, що Європа повинна нести тягар витрат. Пан Венс, який був запеклим противником фінансування Києва США, швидше за все, лише посилить цю позицію", – пише The Telegraph.