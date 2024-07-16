Цікаво, що Джеймс Ді Венс до 2021 року критикував Трампа й називав його "американським Гітлером". Як розповів 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен, не варто хвилюватися передчасно, адже політик є неоднозначною фігурою і може змінювати свою думку.

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Що означають кадрові рішення Трампа

Венс не виступає однозначно проти допомоги Україні. Дослівно він говорив, що "досить виписувати пусті чеки". Проте це дуже дивне формулювання, адже всі кошти, які США виділяють Україні, повертаються в бюджет країни.

Втім є багато сенаторів, які вимагають спершу розібратися з усіма внутрішніми проблемами, а вже тоді допомагати союзникам. Адже останнім часом у США гостро постала проблема нелегальних мігрантів.

Це чистий популізм. А Венс, який кардинально змінив свою думку щодо Трампа, – класичний тому приклад. Спершу він критикував Трампа, а тепер став його найближчим соратником,

– зауважив політтехнолог.

Тож зміна політичної думки є абсолютно звичним явищем. Цього можна будь-коли очікувати від потенційного віцепрезидента.

"А зараз треба вміти правильно вибудовувати стосунки. Адже в керівництві інших країн не завжди будуть лояльні до нас люди", – сказав Борис Тизенгаузен.

Раніше в РНБО заявили, що можливе призначення віцепрезидентом Джеймса Венса є поганою новиною для Росії. Адже він виконуватиме рішення Трампа, який точно не погодиться на російські "хотілки".