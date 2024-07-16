Окрім того, Ді Венс підтримує ідею проведення переговорів з Путіним, а також вважає нереалістичними плани України повернутися до кордонів 1991 року. Що ще відомо про кандидата в віцепрезиденти США – повідомляє 24 Канал.

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Хто такий Ді Венс

У ЗМІ раніше повідомляли, що потенційними кандидатами Дональда Трампа на посаду віцепрезидента США були сенатор від Флориди Марко Рубіо, губернатор Північної Дакоти Даг Бергем та сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс. Останній має найбільш протрампівську позицію і є найбільшим критиком допомоги Україні.

Повне ім'я кандидата у віцепрезиденти – Джеймс Девід Венс. 39-річний Венс здобув національну популярність у 2016 році, коли опублікував свої мемуари "Елегія горян: мемуари про сім’ю та культуру в умовах кризи". У своїй роботі політик аналізував культуру та соціальні патології американського "Іржавого поясу" – частини Середнього Заходу та східного узбережжя США, де активно працювала промисловість, рудники, заводи тощо.

З відкритих джерел відомо, що після закінчення школи Ді Венс вступив на службу в корпус морської піхоти США, а також служив в Іраку, працюючи у зв'язках з громадськістю. Після армії він закінчив університет в Коламбусі й почав працювати на республіканського сенатора Боба Шулера. Паралельно Ді Венс також навчався в юридичній школі.

Коли Трамп почав політичну діяльність, то Венс був його найбільшим критиком. Одного разу навіть назвав себе республіканцем "Ніколи за Трампа", а самого Трампа – "культурним героїном".

Втім, його позиція різко змінилася у 2022 році, коли Ді Венс потрапив до Сенату. Тоді він став одним із прихильників програми республіканця "Зробимо Америку величною знову".

Як зауважують у ЗМІ, Венс має найменший досвід у політиці, адже до обрання в Сенат не обіймав жодної виборної посади. Також відомо, що до обрання в Сенат Венс став венчурним капіталістом.

Які погляди має Венс та яка його позиція щодо України

Що стосується політичних поглядів, то Венса називають ще "більшим другом" для України, аніж Трампа. Так, він виступає проти надання військової допомоги Україні, а також вважає, що потреби ЗСУ в солдатах і боєприпасах настільки великі, що буцімто США не мають "індустріальної спроможності" виробити все необхідне. Також він переконаний, що в Європі також не зможуть забезпечити потреби України, тому Ді Венс є прихильником проведення переговорів з Путіним, щоб зупинити війну.

Ді Венс стверджує, що не закликає Україну до капітуляції, а пропонує "мирну угоду" завершення війни. Ба більше, кандидат у віцепрезиденти США вважає, що Україні доведеться поступитися власними територіями, адже плани вийти на кордони 1991 року він називає "нереалістичними".

Ді Венс також закликає США зосередитися на власній безпеці, щоб мати змогу конкурувати з Китаєм. Однак постійне постачання зброї до України він вважає серйозною проблемою на шляху до цього.

Так, Венс відзначався раніше такими різкими заявами щодо України:

"Владімір Путін – злий чоловік, але залиште якомога далі від мене награну прихильність до України – корумпованої країни, якою керують олігархи, і яка настільки ж близька до функціональної демократії у 2022 році, як Афганістан у 2021, коли Байден віддав його Талібану";

"В найкращих інтересах Америки - прийняти те, що Україні доведеться поступитися росіянам деякими територіями, нам потрібно завершити цю війну. … Сотні тисяч невинних східноєвропейців загинули в цьому конфлікті. У наших і в їхніх інтересах, – це зупинити вбивства";

"Це абсолютно безвідповідально. Україна не повинна вступати в НАТО, а запрошувати їх протягом війни – це запросити наш народ на війну. Ви хочете американських військ в Україні? Якщо ні, то ми повинні виступити проти вступу України до НАТО" тощо.

Крім іншого, Ді Венс виступає проти абортів, а також не підтримує ЛГБТК+ спільноти.