Кроме того, Ди Вэнс поддерживает идею проведения переговоров с Путиным, а также считает нереалистичными планы Украины вернуться к границам 1991 года. Что еще известно о кандидате в вице-президенты США – сообщает 24 Канал.

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Кто такой Ди Вэнс

В СМИ ранее сообщали, что потенциальными кандидатами Дональда Трампа на должность вице-президента США были сенатор от Флориды Марко Рубио, губернатор Северной Дакоты Даг Бергем и сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс. Последний имеет наиболее протрамповскую позицию и является крупнейшим критиком помощи Украине.

Полное имя кандидата в вице-президенты – Джеймс Дэвид Вэнс. 39-летний Вэнс получил национальную известность в 2016 году, когда опубликовал свои мемуары "Элегия горцев: мемуары о семье и культуре в условиях кризиса". В своей работе политик анализировал культуру и социальные патологии американского "Ржавого пояса" – части Среднего Запада и восточного побережья США, где активно работала промышленность, рудники, заводы и тому подобное.

Из открытых источников известно, что после окончания школы Ди Вэнс поступил на службу в корпус морской пехоты США, а также служил в Ираке, работая в связях с общественностью. После армии он окончил университет в Коламбусе и начал работать на республиканского сенатора Боба Шулера. Параллельно Ди Вэнс также учился в юридической школе.

Когда Трамп начал политическую деятельность, то Вэнс был его самым большим критиком. Однажды даже назвал себя республиканцем "Никогда за Трампа", а самого Трампа – "культурным героином".

Впрочем, его позиция резко изменилась в 2022 году, когда Ди Вэнс попал в Сенат. Тогда он стал одним из сторонников программы республиканца "Сделаем Америку великой снова".

Как отмечают в СМИ, Вэнс имеет наименьший опыт в политике, ведь до избрания в Сенат не занимал ни одной выборной должности. Также известно, что до избрания в Сенат Вэнс стал венчурным капиталистом.

Какие взгляды имеет Вэнс и какова его позиция по Украине

Что касается политических взглядов, то Вэнса называют еще "большим другом" для Украины, чем Трампа. Так, он выступает против предоставления военной помощи Украине, а также считает, что потребности ВСУ в солдатах и боеприпасах настолько велики, что якобы США не имеют "индустриальной способности" произвести все необходимое. Также он убежден, что в Европе также не смогут обеспечить потребности Украины, поэтому Ди Вэнс является сторонником проведения переговоров с Путиным, чтобы остановить войну.

Ди Вэнс утверждает, что не призывает Украину к капитуляции, а предлагает "мирное соглашение" завершения войны. Более того, кандидат в вице-президенты США считает, что Украине придется уступить собственными территориями, ведь планы выйти на границы 1991 года он называет "нереалистичными".

Ди Вэнс также призывает США сосредоточиться на собственной безопасности, чтобы иметь возможность конкурировать с Китаем. Однако постоянные поставки оружия в Украину он считает серьезной проблемой на пути к этому.

Так, Вэнс отмечался ранее такими резкими заявлениями в отношении Украины:

"Владимир Путин – злой человек, но оставьте как можно дальше от меня наигранную привязанность к Украине – коррумпированной страны, которой руководят олигархи, и которая столь же близка к функциональной демократии в 2022 году, как Афганистан в 2021, когда Байден отдал его Талибану";

"В лучших интересах Америки - принять то, что Украине придется уступить россиянам некоторые территории, нам нужно завершить эту войну. ... Сотни тысяч невинных восточноевропейцев погибли в этом конфликте. В наших и в их интересах, – это остановить убийства";

"Это абсолютно безответственно. Украина не должна вступать в НАТО, а приглашать их в течение войны – это пригласить наш народ на войну. Вы хотите американских войск в Украине? Если нет, то мы должны выступить против вступления Украины в НАТО" и тому подобное.

Помимо прочего, Ди Вэнс выступает против абортов, а также не поддерживает ЛГБТК+ сообщества.