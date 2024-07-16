Об этом Трамп написал в собственной соцсети Trump Social. Интересно, что сам Ди Вэнс узнал о должности вероятного вице-президента за 20 минут до объявления в сети.

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Трамп выбрал своего вице-президента

В сети Трамп сообщил, что после "длительных размышлений" выбрал Ди Вэнса как своего кандидата в вице-президенты. Трамп также отметил заслуги кандидата в вице-президенты: служба в морской пехоте США, работа в финансовой сфере и ИТ, юридическое образование.

Как вице-президент, Ди Вэнс будет и дальше бороться за Конституцию, поддерживать наших военных и делать все, чтобы вернуть Америке величие,

– написал Трамп в сети.

Как пишут в СМИ, о своем избрании Ди Вэнс узнал за 20 минут до объявления в сети. Как пишет NBC News со ссылкой на источник, Трамп позвонил ему буквально перед тем, как публиковать сообщение.

Трамп позвонил Вэнсу с новостью о том, что выбирает его своим напарником за 20 минут до того, как объявил об этом в социальных сетях.

Вице-президент Камала Харрис связалась с Вэнсом и оставила сообщение, чтобы поздравить его с гонкой и выразить надежду, что они смогут встретиться во время дебатов вице-президентов, предложенных CBS News,

– пишут в СМИ.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон во время съезда Республиканской партии вечером 15 июля официально объявил, что Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс являются кандидатами в президенты и вице-президенты соответственно. Кроме того, старший советник Трампа Джейсон Миллер за считанные минуты после этого опубликовал в сети фотографию нового дизайна самолета Трампа с фамилиями обоих кандидатов "Trump – Vance 2024".

Что известно о Ди Вэнсе

Ди Вэнс является одним из крупнейших критиков предоставления помощи Украине, а также требует замораживания "территориальных споров". Так, он считает, что украинский "конфликт" требует закрепления нейтралитета Украины, что является "фундаментальной вещью", о которой Россия объявила изначально.

Кроме того, Ди Вэнс неоднократно призывал блокировать помощь Украине, а США предлагал заняться вопросами "обеспечения безопасности собственной границы". Также политик критиковал поставки оружия в Украину и из-за того, что это не позволяет конкурировать с Китаем.

Также кандидат в вице-президенты США поддерживает проведение переговоров с Путиным, а его интервью Такеру Карлсону он назвал таким, что действительно "впечатляет".

Ди Вэнс считает, что планы Украины вернуться к границам 1991 года – нереалистичны, а утверждение о том, что все население Украины единогласно поддерживает противостояние России – "бессмысленным и абсурдным".

Среди прочего Ди Вэнс является сторонником запрета на аборты и выступает против сообщества ЛГБТК+.